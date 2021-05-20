Китай рискует нарушить «рыбные» обязательства перед США

КНР не справляется с обязательствами по закупке рыбы и морепродуктов у Соединенных Штатов в рамках первой фазы торговой сделки, отмечают американские аналитики.

Первый пакет документов в рамках двустороннего торгового соглашения был подписан в начале 2020 г., сообщает корреспондент Fishnews. Эти договоренности подразумевают, в частности, приобретение Китаем у США в течение двух лет различных товаров и услуг на 200 млрд долларов. Сумма основывалась на показателях за 2017 г. – последнего года полноценного рыночного сотрудничества между странами до начала «торговой войны».

Рыбо- и морепродукция - одна из шести категорий товаров, увеличение закупок которых Соединенные Штаты ожидали от КНР в рамках первой фазы сделки, пишет портал Seafood News. Однако, по его информации, поставки, например, американского минтая в республику за 2020 г. упали на 55% к результату 2017 г.

Точные цифры по оговоренным в сделке объемам закупок засекречены, но официальные данные о импорте Китая в 2020 г. показывают, что значения гораздо ниже уровня 2017 г, отмечает издание.

Большая часть поставок пришлась на зерновые и масличные культуры. По мнению аналитиков, причина такого роста связана с активностью крупных госкомпаний. Поэтому предполагают, что малые закупки рыбы и морепродуктов могут быть связаны с отсутствием крупных государственных компаний КНР в этой отрасли.

Кроме того, американская рыбопродукция, за исключением рыбной муки, остается в невыгодном положении из-за дополнительной пошлины в размере 30%, которая налагается в дополнение к действующему тарифу в 7%.

Американские эксперты обращают внимание: ограничения, связанные с коронавирусом, не могут считаться достаточным основанием для значительного снижения закупок рыбы и морепродуктов США. В целом за год пандемии общий объем импорта этих товаров в КНР вырос, указывают аналитики.

Их китайские коллеги же считают, что причинами уменьшения закупок рыбной продукции из Соединенных Штатов являются коронавирус, снижение уловов США, заоблачная стоимость транспортировки и слабый юань.

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