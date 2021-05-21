Арктический совет обозначил свои приоритеты на десятилетие

На министерской встрече Арктического совета в Рейкьявике впервые приняли Стратегический план на десять лет. В число приоритетов вошли сохранение биоразнообразия в регионе, а также устойчивое использование морей.

Три из семи ключевых направлений работы в стратегическом плане связаны с охраной окружающей среды, рассказали Fishnews в пресс-службе WWF России.

Предусмотрены более активная реализация Парижского соглашения о климате; сохранение и защита арктического биоразнообразия, экосистем и местообитаний видов; а также сохранение и устойчивое использование морей Арктики.

«Важно, чтобы эти намерения не остались на бумаге. Именно поэтому WWF предлагает странам - участницам форума разработать механизм мониторинга выполнения принятых решений и обязательств, – отметил директор природоохранной организации Дмитрий Горшков. – В рамках Арктического совета приняты три юридически обязательных соглашения, в том числе по готовности и предотвращению разливов нефти. Очень важно реализовать их на практике, как и только что принятый Стратегический план».

В ходе министерской встречи Арктического совета Исландия передала России эстафету председательства в организации на ближайшие два года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем выступлении уделил большое внимание реализации экологических инициатив в Арктике. В том числе глава МИД упомянул необходимость вступления в силу подписанного три года назад соглашения по сокращению нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана, сообщили в пресс-службе министерства.

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