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Инвесторы Сахалинской области представили свои проекты на встрече с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ. Фото пресс-службы правительства региона

Рыба Сахалина и Курил показала полпреду инвестиционный потенциал

Инвесторы Сахалинской области представили свои проекты на встрече с вице-премьером - полпредом президента Юрием Трутневым. Большие программы в регионе реализуются в рыбной промышленности.

«Одна из задач развития экономики связана с привлечением инвестиций. Инвесторам нужны подходящие условия для развития бизнеса и запуска новых проектов. Задача власти – быть открытой к диалогу, оказывать содействие в строительстве новых предприятий, создании рабочих мест. Потому что новые проекты – это новые налоги, возможности для того, чтобы полученные средства пошли на ремонт дорог, строительство школ и больниц, на улучшение жизни людей», – отметил Юрий Трутнев.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, презентованные проекты затрагивают наиболее важные отрасли экономики и будут способствовать решению вопросов, которые напрямую влияют на качество жизни сахалинцев.

Были представлены проекты по развитию рыбопереработки и марикультуры. «Гидрострой» планирует построить в Корсаковском порту рыбный логистический терминал с годовым оборотом до 1 млн тонн рыбопродукции, рассказали Fishnews в пресс-службе полпредства. Инвесторы обратили внимание вице-премьера на недостаточную глубину у причалов.

В лагуне Буссе может появиться марикультурный хаб - с мини-отелем, аквафермой и другими объектами.

Представил свой проект и Южно-Курильский рыбокомбинат, комплексно развивающий рыбохозяйственную отрасль на острове Кунашир.

Также инвесторы рассказали о проектах в сфере сельского хозяйства, туризма, транспортной инфраструктуры. По итогам встречи вице-премьер поручил Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, правительству Сахалинской области представить предложения по содействию в реализации представленных проектов.

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Fishnews

  • Инвесторы Сахалинской области представили свои проекты на встрече с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ. Фото пресс-службы правительства региона
  • Инвесторы Сахалинской области представили свои проекты на встрече с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ. Фото пресс-службы правительства региона
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