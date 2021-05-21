Сергей Рябченко: Не владеешь информацией - не имеешь будущего

Отраслевые СМИ помогают успешно ориентировать в новостях и тенденциях. При этом признак профессионализма - объективная подача информации и создание площадки для нормального обсуждения, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Рыбная отрасль отличается насыщенной информационной повесткой. Изменения правовой базы, новые законодательные инициативы, данные науки, новости о проектах бизнеса, статистика. «Не владеешь информацией - не имеешь будущего», - уверен президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Ориентироваться в многообразии событий помогают СМИ.

«Сегодня много материалов подается по рыбохозяйственному комплексу России, - обратил внимание руководитель объединения. - При этом я за те СМИ, которые выдают реальную информацию. Профессиональные материалы, от которых можно оттолкнуться и принять взвешенные решения, что-то обсудить. Я против негативных вбросов и перехода на личности. За нормальный профессиональный подход к обсуждению проблем и стоящих задач».

Медиахолдинг Fishnews, отмечающий в этом году 15 лет, по мнению Сергея Рябченко, в своей работе придерживается этих принципов.

«Вы моментально вычленяете важную, полезную информацию и публикуете на своем сайте и страницах своих изданий, - обратился к коллективу редакции президент краевой ассоциации. - Огромное спасибо за вашу работу! Роста числа читателей и дальнейшего развития!»

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews