Россия и Китай рассмотрели проблемы рыбных поставок

Россельхознадзор провел видеопереговоры с Главным таможенным управлением КНР. Стороны обсудили экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в условиях пандемии.

Регулярно тестировать

Участниками совещания стали также представители посольства и Торгового представительства России в Китае, Минсельхоза РФ и подведомственного Россельхознадзору Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Российская сторона в очередной раз сообщила о выполнении всех требований КНР к импортируемым подконтрольным товарам. Китайские коллеги отметили, что для береговых предприятий рекомендуется проверять персонал на COVID-19 раз в две недели при отсутствии заражения и не менее одного раза в неделю в случае выявления заболевших работников.

Подсчитать нарушения

Россельхознадзор подчеркнул: несмотря на неоднократные запросы, китайская сторона до сих пор не предоставила подробной информации обо всех фактах выявления SARS-CoV-2 на упаковках продуктов из России. Представители КНР заявили, что полные сведения может предоставить Министерство здравоохранения республики.

Снять ограничения

Как сообщили Fishnews в пресс-службе российского ветеринарного ведомства, в начале года в Главное таможенное управление КНР прислали список российских рыбоперерабатывающих предприятий, поставки товаров с которых Китай запретил в связи с выявлением SARS-CoV-2 на упаковках.

Ограничения в отношении ряда компаний были введены более полугода назад. Россельхознадзор заверил, что они предприняли все необходимые меры по недопущению нарушений в будущем. Ветеринарное ведомство просит оперативнее рассмотреть письмо и изучить возможность отмены запрета.

Проверить транзит через Корею

Участники встречи обсудили поставки российской рыбной продукции РФ в Китай через Республику Корея. На предыдущих переговорах Россельхознадзор объяснял, что при таких отправках соблюдаются требования КНР.

По словам представителей Главного таможенного управления Китая, для оценки эффективности такого контроля инициировано совещание с корейским компетентным ведомством.

Согласовать требования

Еще одной темой стал проект протокола между Россельхознадзором и ГТУ КНР о требованиях к проведению инспекции и карантина и ветеринарно-санитарных требованиях к продукции водного промысла, экспортируемой из РФ в Китай. Главное таможенное управление республики обещало направить российским коллегам новую версию документа в ближайшее время.

Было озвучено, что китайская сторона присылала Россельхознадзору проект новой версии сертификата для экспорта рыбной продукции из РФ. Ветеринарное ведомство анализирует этот документ.

Установить правила инспекций

Также на переговорах обсудили возможность выработать инструкции по инспектированию российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов китайскими коллегами. Решено продолжить рассмотрение инициативы в дальнейшем.

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