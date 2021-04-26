Вопросы рыбного экспорта обсудили с таможней Китая

Россельхознадзор провел с Главным таможенным управлением КНР переговоры по поставкам рыбы и морепродуктов. Темами стали проверки отечественных экспортеров, требования к продукции, ввоз уловов через Южную Корею.

Встреча прошла 22 апреля в видеоформате. В совещании также приняли участие представители Торгового представительства России в Китае, Росрыболовства и подведомственного Россельхознадзору Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Рыбные грузы на особом контроле

Российская сторона рассказала, что принимает все меры по соблюдению требований Китая к импортируемым подконтрольным товарам, в том числе введенных в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, на судах и рыбоперерабатывающих предприятиях работников тестируют на COVID-19. Россельхознадзор также организует разъясняющие видеоконференции с экспортерами продукции.

Кроме того, ветеринарное ведомство по требованию китайских коллег проводит переобследования всех предприятий, аттестованных на экспорт рыбы и морепродуктов в КНР. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, уже проведены проверки и направлены досье по 446 отечественным компаниям и судам.

Представители Главного таможенного управления КНР попросили также прислать общий список всех поставщиков, в ходе проверок которых удалось установить, что они соблюдают китайские требования. Россельхознадзор обещал направить перечень в максимально сжатые сроки. При этом ведомство отметило, что оперативно переобследовать абсолютно все предприятия и суда довольно трудно: некоторые из них сейчас находятся на промысле либо не работают в связи с сезонным характером производства.

Стороны обсудили внесение корректировок в ветеринарный сертификат, в сопровождении которого рыба и морепродукты могут поставляться в Китай. ГТУ КНР сообщило, что проект документа отправлен на согласование российской стороне. Отечественное ведомство планирует изучить его в ближайшее время.

Следы коронавируса повлекут больше проверок

Также на видеопереговорах подняли тему согласования проекта протокола о требованиях к проведению инспекции и карантина и ветеринарно-санитарных требованиях к продукции водного промысла, экспортируемой из России в Китай. Документ был направлен в Россельхознадзор.

Ведомство попросило пояснить один из пунктов: в случае выявления запрещенных веществ или генома SARS-CoV-2 на ввозимых в КНР подконтрольных товарах или на их упаковке китайская сторона усилит проверки импортируемых продуктов. В Главном таможенном управлении Китая рассказали, что выявление такого нарушения приведет к учащению отбора проб поступающей продукции в портах страны.

Ввоз через Корею беспокоит китайских коллег

Было озвучено, что прямые поставки рыбы и морепродуктов из России в Китай значительно сократились из-за усиления контроля ввозимых грузов - теперь их можно экспортировать их только в контейнерах. Для поставок трюмных партий Далянь, в частности, были закрыты порты Далянь и Циндао. Сейчас российские предприятия отправляют рыбопродукцию в Республику Корея, откуда она доставляется в КНР.

Китайская сторона выразила обеспокоенность поставками российской рыбопродукции через Корею. Россельхознадзор отметил, что в республике находится представитель ведомства, который контролирует эти грузы. Служба ожидает письмо от китайских коллег по озвученному вопросу, чтобы направить подробную информацию.

Незаконный транзит чилийской семги прекратят

Также обсудили инцидент, когда Россельхознадзор выявил поступившую из Китая рыбопродукцию с чилийскими маркировочными этикетками. Главное таможенное управление КНР сообщило, что рыба действительно не была произведена в Поднебесной.

Китайская сторона сделала заявление: все партии лосося, отправленные с предприятия 2100/02399 Dalian Changfeng Food Co., Ltd. в Российскую Федерацию и находящиеся в пути следования или на таможенных складах, должны быть отозваны (возвращены) обратно в КНР.

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