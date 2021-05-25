Вьетнам и Норвегия укрепляют сотрудничество в аквакультуре

Представители Республики Вьетнам и Королевства Норвегия подписали меморандум о содействии в области аквакультуры. Государства намерены укреплять взаимодействие органов власти, научных кругов и бизнеса в сфере рыбоводства.

Заключение меморандума было запланировано еще на прошлый год, отмечает портал Scand Asia. Как сообщает корреспондент Fishnews, процедуру отложили из-за пандемии коронавируса.

От норвежского Министерства торговли, промышленности и рыболовства документ подписала госсекретарь Трине Даниельсен, от вьетнамского Министерства сельского хозяйства и развития АПК – замминистра Фунг Зык Тьен.

Посол Норвегии во Вьетнаме Греете Лохен подчеркнула, что меморандум еще сильнее укрепит почти 40-летнее сотрудничество государств в области рыбного хозяйства и будет способствовать развитию двусторонней торговли и инвестиций.

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