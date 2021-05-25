На Колыме определились с сезоном промысла нерки

В Магаданской области установили сроки промышленного лова нерки в Западно-Камчатской подзоне. Добыча этого лосося будет разрешена с 14 июня по 11 июля включительно.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

На заседании распределили объемы для промышленной добычи нерки в Западно-Камчатской подзоне: их получили две компании. Напомним, всего в Магаданской области разрешено освоить 20 тонн этого лосося.

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