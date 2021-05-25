Минсельхоз определил форму документов для поставок осетровых

Минсельхоз определил порядок оформлений разрешений на экспорт и импорт осетровых. Эти ценные рыбы защищены международной конвенцией СИТЕС.

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило документ для выполнения обязательств, которые Россия приняла на себя в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС).

Приказом Минсельхоза от 10 декабря 2020 г. № 737 утвержден порядок оформления, выдачи и регистрации разрешения на экспорт, импорт осетровых видов рыб и продукции из них (включая икру), сертификата на реэкспорт осетровых и продукции из них и сертификата на интродукцию из моря образцов.

Также министерство установило порядок внесения в эти документы изменений, форму разрешений и сертификатов, сообщает корреспондент Fishnews.

Процесс оформления разрешений и сертификатов определен административным регламентом Росрыболовства (утвержден приказом ведомства от 16 сентября 2020 г. № 485).

Приказ Минсельхоза вступит в силу с 1 сентября 2021 г. и будет действовать до 1 сентября 2027 г.

Документы нужны для того, чтобы подтвердить, что поставки осуществляются в рамках законодательства, и защитить ценные объекты животного мира.

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