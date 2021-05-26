Росрыболовство предлагает комплексно подойти к проблемам обновления флота

Росрыболовство считает важным продумать программу финансового оздоровления верфей. Также, полагают в ведомстве, было бы эффективно подготовить план по решению кадровой проблемы на судостроительных заводах.

Представители Росрыболовства приняли участие в совещании, которое комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел по обновлению рыбопромыслового флота.

Одной из основных тем встречи стал сдвиг сроков при реализации проектов под инвестиционные квоты, сообщает корреспондент Fishnews. Среди ключевых причин для отставания заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Хасан Лихов назвал накопленные долги и, как следствие, неудовлетворительное финансовое состояние верфей. Также к задержкам приводит срыв поставок импортного оборудования и комплектующих в условиях санкций, отсутствие трудовых ресурсов, полагают в ведомстве.

Замруководителя Росрыболовства отметил, что нужно проанализировать ситуацию со сроками строительства судов и, возможно, предложить изменения правовой базы.

Также нужно продумать план действий по решению проблем судостроительных заводов, считают в ведомстве.

«По мнению Росрыболовства, для решения вопросов по соблюдению сроков реализации проектов необходимо Минпромторгу совместно с ОСК подготовить план мероприятий по финансовому оздоровлению судостроительных верфей ОСК; Минпромторгу совместно с Минобрнауки подготовить план мероприятий по обеспечению судостроительных верфей квалифицированными кадрами», – рассказали в пресс-службе агентства по итогам совещания в Совете Федерации.

Несмотря на проблемы, в целом ведомство считает программу инвестиционных квот эффективной. В ФАР рассчитывают, что уже на первом этапе она позволит обновить порядка 80% мощностей флота на Северном бассейне и 40% – для Дальнего Востока.

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