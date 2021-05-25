Верфи не рассчитали сил на инвестквоты

В Совете Федерации прошло совещание, посвященное выполнению инвестпроектов по строительству судов для добычи рыбы и краба. Его участники обсудили проблемы, с которыми столкнулись верфи и рыбаки на этом пути.

Инвестпроекты опережают счет

Процесс обновления рыбопромыслового флота обсуждался 24 мая в Совете Федерации. В совещании под руководством первого зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина участвовали представители вовлеченных министерств и ведомств, отраслевых ассоциаций, рыбопромышленных компаний, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и отдельных верфей.

На сегодняшний день, по информации сенаторов, в рамках механизма инвестквот планируется постройка 43 судов на шести судостроительных заводах, причем на стадии строительства находится более 30 судов. Как сообщает корреспондент Fishnews, заказы на строительство 35 среднетоннажных судов для добычи краба размещены на восьми верфях, в том числе 15 судов – на трех предприятиях Дальнего Востока.

Правда, цифры по флоту под инвестквоты несколько отличаются от статистики Минпромторга. По словам директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Бориса Кабакова, с 2018 г. на контроле министерства стоит 54 проекта по строительству судов в рамках инвестквот. А по данным Росрыболовства, таких судостроительных договоров уже 55.

Зато у всех ведомств совпадают сведения как о количестве спущенных на воду судов – 19, так и о судах, уже переданных заказчикам, – таких пока только пять.

Планы на год всё скромнее

«В соответствии с откорректированным графиком в 2021 году предусмотрено сдать заказчикам 13 судов», – заявил на совещании Сергей Митин, добавив, что еще в январе у Совета Федерации были данные о планах по сдаче 14 судов до конца года.

В планах Минпромторга на этот год значилась более скромная цифра – 11 судов, но после согласования графиков достройки она уменьшилась еще наполовину. «В 2021 году мы прогнозируем сдачу заказчику при оптимистичном прогнозе шести судов, при пессимистичном – четырех судов», – отметил Борис Кабаков.

Такие расхождения представитель Минпромторга объяснил переносами сроков сдачи. Только в прошлом году в министерство поступило 19 запросов на продление отведенного на строительство периода, в первые месяцы текущего года – еще семь. Но из прошлогодних запросов большинство не было оформлено – в связи с проблемами с переутверждением состава комиссии Росрыболовства.

Хотя растущее количество переносов беспокоит и рыбное ведомство. Замглавы Росрыболовства Хасан Лихов указал, что по некоторым инвестпроектам сроки передвигались уже несколько раз. «По четырем договорам срок продлен до предельного значения, он уже выходит за пятилетний период и приблизился к шести годам. Если встанет вопрос о сдвижке сроков вправо, возникает риск расторжения договоров и незакрепления квот», – предупредил он.

В зоне риска, по оценке Росрыболовства, остаются восемь судов на Выборгском судостроительном заводе, шесть на Северной верфи и пять на заводе «Пелла». Более благополучной и даже «образцовой» гендиректор ОСК Алексей Рахманов назвал ситуацию на Адмиралтейских верфях, «где отставание не превышает трех-четырех месяцев».

Верфям нужно больше денег и специалистов

В ходе мониторинга строительства рыболовных и краболовных судов члены профильного комитета СФ посетили практически все судостроительные предприятия, которые задействованы в этой программе, подчеркнул Сергей Митин. По его словам, среди проблем, сдерживающих реализацию инвестпроектов, чаще всего встречается плохое финансовое состояние верфей и их ограниченная готовность к заказам рыбаков.

Выполнению контрактов в срок также препятствует зависимость от импортных комплектующих и дефицит квалифицированных кадров, как и в целом нехватка персонала на заводах. Алексей Рахманов традиционно пожаловался на сложности с адаптацией норвежских проектов под российские требования, непопулярность серийного строительства и излишний энтузиазм судостроителей.

«Наши верфи перестарались с натаскиванием на себя количества заказов, не учитывая сложность большинства судов», – признал руководитель ОСК.

По словам Бориса Кабакова, судостроительные предприятия испытывают затруднения с процедурой возврата НДС и таможенных пошлин за импортное оборудование. Но есть и более специфические проблемы.

«Ни одной из верфей, которые находятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, торгово-промышленная палата не подтвердила факт наступления форс-мажора из-за ограничений, просрочек и отказов, связанных с ковидом. В связи с чем ряд верфей не может обоснованно продлить сроки строительства и избежать при этом санкций со стороны заказчиков», – отметил представитель Минпромторга.

Рыбаки – за смягчение условий по контрактам

Частично снять напряженность в отношениях верфей и их заказчиков может инициатива, выдвинутая в прошлом году, отметил Борис Кабаков. Он напомнил о предложении Минпромторга распределять инвестквоты в год достройки судна, если подтверждается определенная степень его готовности и оно вводится в эксплуатацию не позднее 1 марта следующего года.

Советник министра сельского хозяйства Евгений Кац уточнил, что к соответствующему проекту постановления претензии предъявили сразу ФАС, ФСБ и Минвостокразвития, усмотревшие создание неравных условий для участников программы инвестквот. Со своей стороны Минсельхоз выразил готовность отправить проект документа на повторное согласование в заинтересованные ведомства и в правительство.

Более осторожно Минпромторг смотрит на увеличение в целом срока постройки судна. «Оценивая ход строительства в 2018-2020 годах, мы прогнозируем превышение установленных предельных сроков на нескольких верфях, которые строят суда серийно. Из-за чего нам с Росрыболовством все-таки, может быть, стоит еще раз обратиться за тем, чтобы увеличить срок до семи лет», – предложил глава департамента судостроительной промышленности и морской техники.

Росрыболовство настаивает на тщательном анализе ситуации, прежде чем переходить к таким радикальным мерам. «Предложения по увеличению сроков реализации инвестпроектов должны быть взвешенными и обоснованными», – подчеркнул Хасан Лихов.

Зато в рыбацком сообществе оба предложения не вызывают возражений. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев заявил о необходимости разрешить выделение инвестквот на суда в постройке по достижении ими высокой степени готовности.

«Основное положение закона остается в силе: фактическое распределение происходит только после ввода судна в эксплуатацию – или в конце текущего года или в начале следующего. Речь идет только об изменении сроков процедур оформления документов под распределение инвестквоты»,– отметил он. В противном случае новые суда, сданные заказчикам в конце года, весь следующий год не будут иметь ресурсного обеспечения.

«Мы тут не видим никакой льготы или неравных условий для участников, поскольку эти изменения будут распространяться на всех участников рынка», – согласился директор по строительству флота РРПК Дмитрий Сапов. «Кто из рыбаков против?» – поинтересовался он у участников совещания.

«Мы поддерживаем потенциально возможный перенос и увеличение общего срока реализации объектов инвестиций, – отметил представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. – Речь все-таки идет об изменениях в федеральный закон, поэтому, это процедура не быстрая, нужно делать анализ ситуации – до «шести лет плюс один» или до «семи лет плюс один», это те цифры, которые озвучиваются многими участниками, заказчиками и верфями».

Со стороны рыбопромышленников также прозвучали рекомендации регулятору более оперативно согласовывать изменения, вносимые в техническую документацию по ходу строительства, увеличить господдержку перевооружения верфей, предусмотреть возможность поэтапного уменьшения размера банковской гарантии соразмерно степени готовности судна и обнулить ввозные пошлины и НДС на судовое оборудование, которое не производится в России.

«Вторая волна» на горизонте

В ходе совещания Сергей Митин напомнил, что Минсельхоз и Росрыболовство готовят предложения по внесению изменений в закон о рыболовстве для проведения второго этапа программы инвестквот. Он предусматривает выделение из общего объема квот еще 20% на инвестиционные цели.

По мнению сенатора, надо тщательно взвесить, стоит ли торопить запуск этого процесса. «В связи с тем, что ввод в эксплуатацию промысловых судов значительно отстает от первоначального графика, представляется целесообразным очень внимательно подойти к этому вопросу и посмотреть все-таки готовность судостроительных предприятий. Не получился бы у нас скомканный процесс, который может привести к непоправимым последствиям для реализации второго этапа инвестиционных квот», – заявил первый зампредседателя профильного комитета СФ.

Алексей Рахманов высказался за однозначное продолжение программы инвестквот, но предложил сделать это «очень трезво». С точки зрения гендиректора ОСК, важно учесть стапельное расписание верфей, их возможности и сделать период реализации заказов «чуть более растянутым».

«В целом программа реализации инвестквот, по нашему мнению, себя оправдала», – заключил Хасан Лихов. Он рассказал, что в рамках седьмого и восьмого раундов заявочной кампании предполагается реализация еще девяти инвестпроектов. Сейчас Росрыболовство проводит девятый раунд и по-прежнему нацелено на обновление за счет инвестквот до 80% производственных мощностей флота на Северном бассейне и до 40% – на Дальнем Востоке.

По итогам обсуждения Сергей Митин заверил, что все предложения будут учтены в решении совещания, и анонсировал проведение следующего мероприятия по этой теме после летнего перерыва в работе верхней палаты парламента.

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Анна ЛИМ, Fishnews