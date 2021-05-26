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Рыболовецкий колхоз «Восток-1» в этом году выловил свыше 1,8 тыс. тонн глубоководных крабов. Фото предоставлено компанией

Приморье прибавило в добыче крабов

Компании Приморского края с начала года добыли более 10 тыс. тонн крабов. Вылов ценного биоресурса по сравнению с уровнем 2020 г. вырос.

«Приморские предприятия с начала года выловили в Беринговом, Охотском и Японском морях 10,8 тыс. тонн крабов, что на 884 тонны больше объемов 2020 года. Квоты освоены уже на 31%», – сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края со ссылкой на главу регионального агентства по рыболовству Валерия Корко.

Объемы осваиваются в том числе в рамках квот добычи крабов на инвестиционные цели. По ним работают компании «Антей», «Восход», «Аква-Инвест», «ТРК», «Камчатка Краб», «Пасифик Краб», «Атлантик Краб», «Тефида».

Валерий Корко отметил добычу глубоководных крабов. Так, рыболовецкий колхоз «Восток-1» в этом году освоил свыше 1,8 тыс. тонн этих объектов.

«Большая часть вылова – 1,6 тыс. тонн – приходится на красного краба-стригуна», – добавил руководитель агентства.

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