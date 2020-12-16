16 декабря 2020 года

Победители крабовых аукционов получили квоты на 2021 год

Росрыболовство распределило между компаниями квоты добычи крабов в инвестиционных целях на предстоящий год по Дальнему Востоку. Доли предприятия приобрели на аукционах 2019-2020 гг.

Федеральное агентство по рыболовству выпустило приказ от 11 декабря 2020 г. № 681 , распределяющий по пользователям квоты вылова крабов на инвестиционные цели в Дальневосточном бассейне.

Объемы добычи ценных биоресурсов получили компании, выигравшие в прошлом году торги с обязательством по строительству судов-краболовов в России , сообщает корреспондент Fishnews. Это «Мерлион», «Аква-Инвест», «Антей», «Атлантик Краб», «Камчатка Краб», «Пасифик Краб», «Восход», «Маг-Си Интернешнл», «Островной-Краб», «Север», «ТРК», «Дальневосточное побережье», «Алестар». Квоты выделены и компании «Тефида», которая стала единственным заявителем на аукцион по глубоководным крабам в 2020 г.

Ранее Росрыболовство также распределило по пользователям квоты вылова крабов в инвестцелях на Северном бассейне.

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