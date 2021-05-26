Форель Ингушетии ждет новых участков

В Республике Ингушетия собираются нарастить объемы выращивания радужной форели до 2,5 тыс тонн в год. Для этого планируется ввести в оборот больше акваторий.

Развитие аквакультуры Ингушетии на встрече с премьер-министром республики Владимиром Сластениным обсудил руководитель Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства Магомед Джафаров.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления, с 2013 г. в регионе на базе частного предприятия работает цех по инкубации и подращиванию малька радужной форели. В компании заявляют, что объемы производства можно увеличить в разы и довести их до 2,5 тыс. тонн в год по радужной форели и 200 тонн по осетровым, таким как осетр и стерлядь.

Однако для дальнейшего содержания и подращивания рыбы требуются просторные акватории. Предполагается, что реализация проекта позволит создать порядка 75 рабочих мест и поможет развитию малого и среднего предпринимательства республики.

«Стороны отметили перспективность проекта и наметили план его реализации», - говорится в пресс-релизе.

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