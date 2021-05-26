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В результате столкновения «Хокко Мару - 8» перевернулось. Фото Kyodo News

Столкновение судов в тумане погубило рыбаков

В Охотском море столкнулись два судна – Японии и РФ. Трое японских рыбаков погибли, с российской стороны пострадавших нет.

Столкновение произошло 26 мая около 6 часов утра примерно в 20 км (12 милях) к северу от города Момбецу (префектура Хоккайдо). Телекомпания NHK идентифицировала японское судно как «Хокко Мару - 8» водоизмещением 9,7 тонны, приписанное к порту Момбецу, а российское – как «Амур» водоизмещением 662 тонны, зарегистрированный в Невельске. По данным СМИ, «Амур» вышел с Сахалина 25 мая, он перевозил крабов в один из японских портов.

В результате столкновения рыбацкое «Хокко Мару – 8» перевернулось, сообщает корреспондент Fishnews. Официальный представитель Береговой охраны Японии Кацунобу Като рассказал, что экипаж российского судна поднял на борт пятерых рыбаков. Трое из них погибли. Еще двое получили травмы различной степени тяжести, но не угрожающие жизни.

По информации местной метеорологической станции, в момент столкновения в море у порта Момбецу был густой туман.

Береговая охрана процитировала слова члена экипажа «Хокко Мару - 8»: моряки не смогли переместить шхуну, чтобы избежать столкновения, поскольку ловили крабов с использованием канатов.

По данным Росрыболовства, «Амур» конвоируется японским судном в порт Момбецу для проведения расследования аварии. В пресс-службе ведомства отметили, что федеральное агентство следит за ситуацией в тесном взаимодействии с ФСБ и МИД России.

Росрыболовство выражает соболезнования семьям погибших рыбаков и готовность оказать необходимое содействие в расследовании. По поручению руководителя ФАР Ильи Шестакова представитель агентства в Японии будет отслеживать ситуацию непосредственно на месте.

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Fishnews

  • В результате столкновения «Хокко Мару - 8» перевернулось. Фото Kyodo News
  • Российское судно «Амур», которое столкнулось с японской шхуной. Фото Kyodo News
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