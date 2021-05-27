Замначальника ЦСМС стал Анатолий Дубник

Заместителем начальника Центра системы мониторинга рыболовства и связи назначен Анатолий Дубник. К исполнению обязанностей он приступил с 18 мая.

Ранее Анатолий Дубник возглавлял управление флота, портов и мониторинга в Федеральном агентстве по рыболовству.

«С приходом Анатолия Евгеньевича учреждение получило не только состоявшегося профессионала, но и прежде всего эксперта с глубоким знанием отрасли и ее потребностей. Именно этой составляющей чаще всего не хватает при реализации инициатив по цифровизации», – отметил врио начальника ЦСМС Александр Михайлов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе центра, Анатолий Дубник за время своей трудовой деятельности прошел путь от рыбака на Дальнем Востоке до руководящих должностей в Росрыболовстве. Общий стаж работы в отрасли составляет 12 лет.

В структуру Росрыболовства Анатолий Дубник пришел в 2009 г. на должность главного специалиста-эксперта отдела мониторинга и связи, а в 2014 г. был назначен его начальником. С февраля 2018 г. Анатолий Дубник возглавлял управление флота, портов и мониторинга.

В федеральном агентстве Анатолий Дубник занимался реализацией государственных программ развития строительства промыслового флота на отечественных верфях, а также создания заводов в рамках механизма инвестквот.

Также в ведении Анатолия Дубника находились вопросы повышения безопасности мореплавания, развития портовой инфраструктуры рыбных терминалов морских портов, обеспечения функционирования и развития Отраслевой системы мониторинга (ОСМ), внедрения новых технологий предоставления отчетности о промысловой деятельности.

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