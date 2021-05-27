Сведения об экологии Приморья станут доступны всем

Законодательное собрание Приморского края приняло поправки, обязывающие региональные и местные власти публиковать в интернете данные об экологической ситуации.

Документ разработан согласно обновленному в марте федеральному закону «Об охране окружающей среды». Изменения призваны обеспечить право граждан на достоверную экологическую информацию, сообщили Fishnews в пресс-службе законодательного собрания Приморья.

Региональный закон «Об экологическом образовании, просвещении и воспитании экологической культуры в Приморском крае» дополняется статей 131 «Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)». Она закрепляет нормы об общедоступности, открытости и бесплатности сведений об экологии. Исключение предусмотрено для данных, составляющих государственную тайну.

Органы исполнительной власти и местного самоуправления Приморского края будут обязаны размещать сведения о состоянии окружающей среды в интернете в форме открытых данных.

В минимальный перечень экологической информации, подлежащей опубликованию, включены сведения о состоянии и загрязнении атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв; о радиационной обстановке; об уровне и объеме выбросов загрязняющих веществ и их стационарных источниках; об обращении с отходами производства и потребления; о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews