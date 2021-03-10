Президент подписал закон об экологической информации

В законодательство внесены изменения, призванные сделать данные о состоянии окружающей среды более открытыми для граждан. Планируется, что такая информация будет доступна в интернете, государственных информационных системах.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 9 марта 2021 г. № 39).

Как сообщает корреспондент Fishnews, законодатели сформулировали понятие «экологической информации». Под ней подразумевается сведения об окружающей среде, в том числе о ретроспективном, текущем и прогнозируемом состоянии окружающей среды, о процессах в ней, загрязнении. К этой же информации отнесены сведения о влиянии на окружающую среду хозяйственной деятельности (в том числе той, которая только планируется), о мероприятиях, которые проводятся или предполагаются для охраны окружающей среды.

Законодательно закреплено, что доступ к таким данным не может быть ограничен, за исключением случаев гостайны.

«После принятия законопроекта граждане, журналисты, члены научного сообщества смогут легко в открытых интернет-источниках найти любую интересующую их информацию об экологии своего региона», – обещали в Госдуме, когда документ находился на рассмотрении депутатов.

При этом, как указывал глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, предприятия уже не смогут скрывать информацию о влиянии на экологию, ссылаясь на закон о коммерческой тайне.

Федеральные, региональные власти, органы местного самоуправления, обладающие экологической информацией, либо уполномоченные ими организации должны размещать такую информацию на официальных сайтах или с помощью государственных и муниципальных систем в форме открытых данных. В законе приводятся виды таких сведений:

– о состоянии и загрязнении окружающей среды, в том числе воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв;

– о радиационной обстановке;

– о стационарных источниках, об уровне, объеме или массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ;

– об обращении с отходами;

– о мероприятиях по снижению негативного влияния на окружающую среду.

Правила размещения и обновления экологической информации должно будет установить правительство РФ.

Принятие закона об экологической информации – большой шаг на пути к открытости, заявили ранее в WWF России.

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