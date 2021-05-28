Ученые проследили за скатом лососей на Амуре

Для наблюдения за скатом молоди тихоокеанских лососей специалисты Хабаровского филиала ВНИРО выполнили ряд экспедиционных работ. Учет показал эффективность мер по регулированию промысла, заявили в институте.

На начальной стадии специалисты провели количественный учет скатывающихся мальков на реках Амур, Анюй, Амгунь, Уссури, Охота, Тугур, Ботчи.

На Амуре после десятилетнего перерыва учет молоди выполнялся на обновленном научно-исследовательском судне «Профессор Солдатов». Это позволило существенно улучшить качество полученного материала, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Специалисты изучили состав уловов мальковых ловушек в русле Амура и констатировали, что количество скатывающейся молоди в четыре раза выше уровня ската прошлого года. Аналогичная ситуация наблюдается и в русле реки Амгунь.

Увеличение численности молоди тихоокеанских лососей подтверждает эффективность мер регулирования промысла, принятых в прошлые годы, отметили в институте.

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