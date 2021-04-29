Отраслевую науку на Амуре усилили флотом

Помимо планов по строительству новых научно-исследовательских судов Росрыболовство в 2020 г. продолжило работу по оптимизации действующего флота. Пригодные к эксплуатации, но незагруженные НИСы передавались между филиалами ВНИРО.

Одним из главных результатов 2020 г. по обновлению научного флота для Росрыболовства стало выделение финансирования и заключение контракта на строительство двух среднетоннажных научно-исследовательских судов (НИС). Закладка киля первого из них запланирована на октябрь текущего года. В 2022 г. предполагается начало строительства первого крупнотоннажного НИС.

Помимо этого ведомство продолжило оптимизацию используемого флота, когда филиалы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) обмениваются пригодными к эксплуатации, но незагруженными судами. В частности, в июле 2020 г. Хабаровский филиал ВНИРО получил маломерное судно «Гидролакс», ранее приписанное к Полярному филиалу.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на другом хабаровском НИС «Профессор Солдатов» был проведен капитальный ремонт. На судне заменили главную энергетическую установку, обновили более 70% корпуса и агрегатов, установили современные системы связи и навигации. По оценке Амурского филиала Речного регистра, «Профессор Солдатов» теперь является одним из самых оснащенных в Амурском бассейне.

В декабре 2020 г. начаты работы по передаче МРСТ «Виктор Климов» от Санкт-Петербургского Волгоградскому филиалу ВНИРО. Завершить эту процедуру планируется во втором квартале текущего года.

Кроме того, ВНИРО разработал техническое задание на строительство НИС для исследований в акватории озера Байкал. Проведены предварительные переговоры с судостроительными организациями. По информации Росрыболовства, выделение целевого финансирования на новый НИС ожидается в 2021 г.

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