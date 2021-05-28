Ящик черной икры перехватили по дороге

В Астрахани при осмотре автомобиля пограничники и полицейские изъяли 56 банок черной икры, транспортируемой без сопроводительных документов. Двое перевозчиков незаконного товара задержаны.

Возле одного из гаражей в Астрахани силовики остановили автомобиль с двумя местными жителями. В багажном отделении был оборудован тайник, в котором злоумышленники перевозили 56 стеклянных и жестяных банок с черной икрой. Всего обнаружилось 27 кг продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

Предположительная рыночная стоимость икры – около 3 млн рублей, уточнили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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