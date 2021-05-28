Заслуги главы «Фишеринг Сервис» оценили почетным званием

Президент Владимир Путин присвоил директору компании «Фишеринг Сервис» Андрею Федорову почетное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации». Он награжден за вклад в развитие отрасли и многолетнюю добросовестную работу.

Указ президента Владимира Путина о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Андрей Федоров – выпускник Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства (инженер-механик, конструктор – исследователь промышленного рыболовства). После окончания в 1984 г. КТИРПиХ в Калининграде ходил в море в должности матроса, мастера и старшего мастера добычи. В начале 1990-х перешел на работу ведущим инженером отдела добычи Пионерской базы океанического рыболовного флота, управлял орудиями лова для группы из 42 судов. В 1993 г., после того как база прекратила свою деятельность, основал компанию «Фишеринг Сервис», специализирующуюся на изготовлении орудий промысла.

Сегодня «Фишеринг Сервис» – мировой лидер в проектировании и производстве промыслового вооружения. Компания занимается собственными научными разработками как новых материалов, так и эффективных конструкций орудий промысла. Апробацию своих наработок «Фишеринг Сервис» проводит в собственном гидролотке.

Компания получила признание не только в России, но и на международном рынке. Ежегодно она продает сотни орудий лова, ее тралы линейки «Атлантика» используются для добычи рыбы во всех океанах планеты.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews