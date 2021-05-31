КМНС Хабаровского края смогут выйти на лосося с июня

В Хабаровском крае установили сроки традиционного лова горбуши, кеты и гольцов в подзоне Приморье. Путина для представителей коренных народов в этом промысловом районе откроется 1 июня и завершится 10 октября.

Сроки утвердили на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, ранее комиссия определила период для промышленной добычи горбуши и любительского вылова горбуши и гольцов в подзоне Приморье. Для обоих видов рыболовства путина также продлится с 1 июня по 10 октября.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews