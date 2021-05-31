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Первый зампред Совета Федерации Андрей ЯЦКИН и первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН нанесли визит на Северную верфь. Фото пресс-службы Совфеда

Сенаторы проинспектировали строительство судов под инвестквоты

Члены Совета Федерации посетили Северную верфь, где ведется строительство рыболовных судов под инвестквоты. По мнению сенаторов, этот механизм уже отработан и промысловый флот вступил «в фазу мощного обновления».

Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин и первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин нанесли визит на Северную верфь вСанкт-Петербурге. На предприятии сенаторы ознакомились с ходом строительства рыболовных судов, которое ведется в рамках программы инвестиционных квот.

Делегация СФ встретилась с генеральным директором верфи Игорем Орловым и представителями заказчика крупной серии траулеров. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации, были затронуты вопросы строительства и перспективы новейших проектов судов для рыбопромышленной отрасли.

Руководство завода проинформировало сенаторов о ходе строительства большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Соколов», заказчиком которого выступает группа «Норебо». После осмотра двух строящихся судов Андрей Яцкин подчеркнул, что России необходим мощный современный рыбопромысловый флот, механизм создания которого уже отработан.

Сергей Митин отметил рост компетенций отечественных судостроителей в реализации программы по строительству рыболовного флота. «При строительстве рыболовецких судов мы все столкнулись со сложностями разработки рабочей конструкторской документации, проблемами импортных поставок. Это системные проблемы, которые одномоментно решить невозможно. Но уже сейчас можно констатировать на примере Северной верфи, что промысловый флот вступил в фазу мощного обновления», — заявил сенатор.

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Fishnews

  • Первый зампред Совета Федерации Андрей ЯЦКИН и первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН нанесли визит на Северную верфь. Фото пресс-службы Совфеда
  • Траулер «Капитан Соколов» строится под инвестквоты для группы «Норебо». Фото пресс-службы Совфеда
  • Гендиректор Северной верфи Игорь ОРЛОВ, первый зампред Совета Федерации Андрей ЯЦКИН и первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы Совфеда
  • Гендиректор Северной верфи Игорь ОРЛОВ, первый зампред Совета Федерации Андрей ЯЦКИН и первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы Совфеда
  • Первый зампред Совета Федерации Андрей ЯЦКИН, первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН и Генеральный директор Северной верфи Игорь ОРЛОВ. Фото пресс-службы Совфеда
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