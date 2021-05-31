ФАС предписала продолжить торги по «морскому огороду» в Приморье

Федеральная антимонопольная служба выдала Росрыболовству предписание отменить итоги электронного аукциона 14 мая. Тогда с молотка за 31 млн рублей ушел участок под аквакультуру в бухте Экспедиция Приморского края.

Акваторию площадью 2 636 га выиграло ООО «Хасанморепродукт». Однако две компании – «Циклон ДВ» и «Барбариан» – подали жалобы в Федеральную антимонопольную службу.

«Циклон ДВ» указала, что организатор торгов (Росрыболовство) и оператор аукциона (ООО «РТС-тендер») разместили разную информацию о времени подачи заявок. У «Барбариана» возникли похожие претензии в части времени начала подачи предложений о цене. Также обе компании жаловались на технические сбои электронной площадки.

В итоге ФАС приняла решение выдать предписание Росрыболовству и ООО «РТС-тендер». Ведомство должно до 9 июня отменить протокол рассмотрения заявок и протокол аукциона, уведомить участников о новой дате торгов и продолжить их с последнего предложения о цене. При этом, как предписано ООО «РТС-тендер», для «Циклон ДВ» нужно обеспечить возможность подачи заявки. Предписание может быть обжаловано.

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