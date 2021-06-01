Рыбаки Колымы определились с объемами лосося

Предприятиям Магаданской области разрешено выловить 6 тыс. тонн тихоокеанских лососей, причем три четверти этого объема приходится на горбушу.

В правительстве Магаданской области прошло заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, распределившей объемы добычи тихоокеанских лососей по видам пользователей. Для традиционного рыболовства в этом году отведено около 324 тонн, представители КМНС смогут начать лов с 25 июня.

Как сообщил Fishnews руководитель департамента рыбного хозяйства региона Андрей Таболин, для промышленной добычи выделено 6 тыс. тонн, в том числе 4466,8 тонны горбуши, 1223 тонны кеты, 39 тонн кижуча и 236 тонн гольца. В путине, которая начнется с 30 июня, примут участие 31 предприятие на 60 рыболовных участках. По мнению отраслевой науки, основной промысел будет смещен в водоемы залива Шелихова, куда подойдет более двух третей прогнозируемых объемов тихоокеанских лососей, в первую очередь горбуши.

Участки для любительского рыболовства начнут работу с 25 июня, для этих целей предоставляется 186 тонн красной рыбы. Оставшиеся объемы тихоокеанских лососей составят резерв для последующего распределения.

Завершить лососевую путину в этом году планируется 18 сентября, но сроки могут быть изменены в соответствии с промысловой обстановкой. В реках Тауйской губы, где запасы лососевых уменьшились, промышленный лов предполагается закончить раньше.

Кроме того, с 30 июня в регионе начнет действовать режим «проходных дней», или дней пропуска производителей лососей на нерестилища.

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