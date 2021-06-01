Обвиняемого по «осетровому делу» ждет приговор

В Астраханской области прокуратура направила в суд дело в отношении участника группы, в 2016 г. незаконно добывавшей и продававшей осетровых. Подельникам обвиняемого приговор уже вынесен.

По версии следствия, житель Дагестана в составе группы участвовал в незаконном вылове осетра, севрюги и белуги общим весом более 2,7 тонны. Деятельность ОПГ в 2016 г. пресекли пограничники. Ущерб водным биоресурсам в результате преступной деятельности превысил 11,7 млн рублей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина обвиняется по статье 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов). Другим участникам группы суд уже вынес обвинительный приговор.

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