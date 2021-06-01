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Пластиковый мусор на побережье Приморья

Россия готовится к наступлению на мусор

Власти РФ планируют переход к экономике замкнутого цикла, чтобы возвращать в оборот как можно больше отходов. Также предполагается запретить использование ряда одноразовых пластиковых изделий.

Найти альтернативы пластику

Заместитель директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Рогожник на полях IX Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге провел переговоры с главой Минприроды Беларуси Андреем Худыком и руководством уполномоченных органов РФ. Стороны пришли к выводу, что к работе по ограничению оборота одноразового пластика в ЕАЭС важно привлечь ученых, также предполагается использовать опыт экологов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ЕЭК, результаты анализа помогли бы сформировать единую программу, предусматривающую поэтапный переход на альтернативные виды упаковки и бытовых материалов.

«Нам предстоит с участием ученых, экспертов, представителей уполномоченных органов государств ЕАЭС найти компромиссное решение, направленное на улучшение экологической обстановки с учетом интересов промышленников наших стран», – подчеркнул Николай Рогожник.

Развивать переработку

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко выступила с докладом на пленарном заседании конгресса. Она обратила внимание, что экономика замкнутого цикла занимает ведущее место в мировой экологической повестке. По экспертным прогнозам, эта индустрия способна к 2025 г. формировать до 1 трлн долларов в год добавленной стоимости в мировой экономике, отметила вице-премьер.

«У нас пока еще линейная модель обращения с ресурсами. Ежедневно внутри страны производятся и завозятся из-за границы миллионы товаров. После использования они просто превращаются в мусор, более 90% которого преимущественно захоранивается на полигонах. Переработка, безусловно, тоже присутствует, но далеко не всех товаров», – приводят слова зампреда в пресс-службе правительства.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что необходимо совершить качественный и быстрый прорыв в этом направлении, чтобы уже к 2024 г. граждане почувствовали видимый результат.

«Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое», – заявила вице-премьер.

По ее словам, готовятся поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда.

Спасти океан

Виктория Абрамченко затронула также тему загрязнения Мирового океана – в частности, пластиком. Она напомнила как об огромных пятнах пластикового мусора, так и о микрочастицах пластика, которые обнаруживаются в донных осадках и даже в тканях морских гидробионтов.

Зампред обратила внимание, что проблема имеет трансграничный и планетарный характер. И решить ее можно, только объединив усилия мирового сообщества.

«Очевидно одно: чтобы решить проблему пластика в океане, необходимо кратно сокращать его использование на берегу и на кораблях в качестве упаковки товаров», – резюмировала зампред.

Сжигать нельзя использовать

Планы по запрету пластиковых товаров, которые невозможно переработать, приветствовали в Гринпис.

«Ограничение таких товаров позволит снизить темпы пластикового загрязнения и приблизит к решению мусорного кризиса в России. Мы поддерживаем эту инициативу и надеемся, что правительство расширит список товаров, предложенных к запрету. Важно, чтобы одноразовый пластик не заменили на другие одноразовые материалы – бумагу или биоразлагаемый пластик», – прокомментировал эксперт проекта «Ноль отходов» Дмитрий Нестеров.

Также природоохранная организация анонсировала новое исследование. Как сообщили в пресс-службе Гринпис, команда проекта «Ноль отходов» отправится на мусоросортировочные комплексы в пять городов России.

Экологи проанализируют, какой мусор остается после сортировки и отправляется не на переработку, а на свалку или в печи мусоросжигательных заводов.

Отмечено, что многие предметы не попадают на переработку не по вине сотрудников сортировочных станций, а из-за состава, дизайна, загрязнений и по другим причинам.

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