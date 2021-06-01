Камчатка уделит особое внимание сохранению чавычи

Добыча чавычи на Западной Камчатке разрешена только в режиме любительской рыбалки. Ресурс оказался в тяжелом состоянии, и важно ответственно подойти к его сохранению, заявил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский. Он сообщил о планах рыбоводов по увеличению выпуска чавычи.

Для сохранения чавычи прилагаются значительные усилия, и такая работа будет продолжена, сообщил глава минрыбхоза Камчатского края Андрей Здетоветский во время прямого эфира, посвященного любительской рыбалке.

Добыча чавычи на Западной Камчатке в режиме промышленного и традиционного рыболовства не допускается. С 2014 г. по настоящее время объем лимитов для освоения колеблется от 30 до 40 тонн. Тогда как в 2010 г. для научных целей и любительской рыбалки выделялось 105 тонн, а в 2008 г. было освоено 166 тонн чавычи. Сокращение в четыре раза говорит о депрессивном состоянии ресурса и о том, что важно сохранять меры для его защиты, подчеркнул Андрей Здетоветский.

Он напомнил, что запасы пополняются в рамках искусственного воспроизводства, сообщает корреспондент Fishnews. Объем выпуска малька составляет 1 млн экземпляров молоди в год. Главрыбвод (в его ведении находятся рыбоводные заводы на Камчатке) запланировал увеличить эту программу в два раза – до 2 млн особей ежегодно.

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