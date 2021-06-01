Поправки по прудам прошли второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект о прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках. Изменения уточняют порядок использования таких водоемов для товарной аквакультуры.

Поправки рассмотрели на пленарном заседании Государственной Думы 1 июня, сообщает корреспондент Fishnews. Законопроект определяет порядок использования прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, для целей аквакультуры.

Предложено предусмотреть, что на русловых прудах с акваторией не более 200 га рыбоводные участки не выделяются, предприятие может заниматься прудовой аквакультурой на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование. При этом хозяйства будут обязаны отчитываться об объемах выпуска объектов аквакультуры и их изъятия.

На водоемах площадью свыше 200 га нужно будет выделять рыбоводные участки – для пастбищной либо индустриальной аквакультуры – и разыгрывать их на торгах. Исключение предлагается сделать только для прудов, созданных до 1980 г.

Также законопроект предусматривает, что ремонтно-маточные стада для товарного осетроводства подлежат регистрации в реестре ремонтно-маточных стад – для реализации природоохранной Конвенции СИТЕС. Кроме того, поправки уточняют перечень видов рыбохозяйственной мелиорации в законе о рыболовстве.

Третье чтение законопроекта запланировано на 2 июня.

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