12 февраля 2021 года

Пруды на водотоках избавят от участков

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий товарное рыбоводство в водных объектах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках. Он уточняет порядок использования таких водоемов в режиме прудовой аквакультуры.

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Водный кодекс, а также в законы о рыболовстве и об аквакультуре, выделяет две категории прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках.Как сообщает корреспондент Fishnews, если акватория такого водоема не превышает 200 га, на нем не выделяются рыбоводные участки. Рыбоводное хозяйство может заниматься прудовой аквакультурой на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

На водоемах площадью свыше 200 га рыбоводные участки формируются, а значит, на них допускается ведение только пастбищной либо индустриальной аквакультуры. Право пользования таким участком можно получить на торгах. Однако разработчики законопроекта предлагают сделать исключение для прудов, попавших в эту категорию, но созданных до 1980 г.

В пояснительной записке отмечается, что на сегодняшний день в режиме прудового рыбоводства работают «11 прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, площадью больше 200 гектаров, расположенных в Московской, Рязанской, Орловской, Тверской, нижегородской, Тамбовской и Калужской областях». Все они построены в период 1932–1979 гг. На этих водоемах предлагается также разрешить прудовую аквакультуру на основании решения о предоставлении в пользование.

При этом у рыбоводных хозяйств появится обязательство подавать отчетность об объеме выпуска в водоем объектов аквакультуры и объеме их изъятия.

«Законопроект затрагивает ряд проблем, но главная из них – это организация производства на прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках», – прокомментировал председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.

Он подчеркнул, что рыбоводные предприятия работали на таких прудах десятки лет, поскольку в свое время практически все они строились на водотоках, чтобы избежать затрат на принудительную водоподачу. Но правоприменительная практика показала, что в некоторых регионах рыбоводы лишаются прудов, поскольку правоохранительные и надзорные органы считают неправильными основания для предоставления водоема в пользование.

«Надеюсь, что вносимые поправки позволят, наконец, закрыть этот вопрос», – отметил Василий Глущенко.

Законопроект также уточняет вопросы, связанные с регистрацией ремонтно-маточных стад осетровых и проведением рыбохозяйственной мелиорации. Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Госдумы Алексей Гордеев, Владимир Кашин, Борис Иванюженков и Владимир Блоцкий.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews