Новости
В Госдуму внесен законопроект, регулирующий товарное рыбоводство на прудах

Пруды на водотоках избавят от участков

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий товарное рыбоводство в водных объектах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках. Он уточняет порядок использования таких водоемов в режиме прудовой аквакультуры.

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Водный кодекс, а также в законы о рыболовстве и об аквакультуре, выделяет две категории прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках.Как сообщает корреспондент Fishnews, если акватория такого водоема не превышает 200 га, на нем не выделяются рыбоводные участки. Рыбоводное хозяйство может заниматься прудовой аквакультурой на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

На водоемах площадью свыше 200 га рыбоводные участки формируются, а значит, на них допускается ведение только пастбищной либо индустриальной аквакультуры. Право пользования таким участком можно получить на торгах. Однако разработчики законопроекта предлагают сделать исключение для прудов, попавших в эту категорию, но созданных до 1980 г.

В пояснительной записке отмечается, что на сегодняшний день в режиме прудового рыбоводства работают «11 прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, площадью больше 200 гектаров, расположенных в Московской, Рязанской, Орловской, Тверской, нижегородской, Тамбовской и Калужской областях». Все они построены в период 1932–1979 гг. На этих водоемах предлагается также разрешить прудовую аквакультуру на основании решения о предоставлении в пользование.

При этом у рыбоводных хозяйств появится обязательство подавать отчетность об объеме выпуска в водоем объектов аквакультуры и объеме их изъятия.

«Законопроект затрагивает ряд проблем, но главная из них – это организация производства на прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках», – прокомментировал председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.

Он подчеркнул, что рыбоводные предприятия работали на таких прудах десятки лет, поскольку в свое время практически все они строились на водотоках, чтобы избежать затрат на принудительную водоподачу. Но правоприменительная практика показала, что в некоторых регионах рыбоводы лишаются прудов, поскольку правоохранительные и надзорные органы считают неправильными основания для предоставления водоема в пользование.

«Надеюсь, что вносимые поправки позволят, наконец, закрыть этот вопрос», – отметил Василий Глущенко.

Законопроект также уточняет вопросы, связанные с регистрацией ремонтно-маточных стад осетровых и проведением рыбохозяйственной мелиорации. Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Госдумы Алексей Гордеев, Владимир Кашин, Борис Иванюженков и Владимир Блоцкий.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультураосетровых
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

ХЫ Ду Сан (Dou San Heo), владелец, генеральный директор компании WS Global Inc.

Владелец компании WS Global Inc.

ХЫ Ду Сан

Биржа выручает рыбный рынок в период пандемии

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза Инга МАТРОСОВА. Фото предоставлено пресс-службой Дальрыбвтуза

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза

Инга МАТРОСОВА

Обитателям «морских огородов» разрабатывают отечественный рацион

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин ДРЕВЕТНЯК. Фото предоставлено СРПС

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

От решения по «незаходным» судам пока видится только отдача в бюджет

Директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток» Алексей СЁМКИН

Директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток»

Алексей СЁМКИН

«Альфа Лаваль» всегда готов протянуть руку помощи

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Стратегия по палтусам – это серьезное движение вперед

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Все материалы

Крупным планом

Погода на Сахалине в феврале бывает разная, но настроение участников фестиваля «Сахалинский лед» всегда выше нуля

«Сахалинский лед» – больше чем рыбалка, азартней чем спорт

Для поставок живого краба требуется лицензия Минпромторга

К правкомиссии: экспортеры призывают отказаться от лицензии

Теперь инженерам-конструкторам приходится решать задачи по совмещению на одном производстве самых разных технологий – для переработки как лосося, так и разномастных объектов «прибрежки»

В поисках баланса

Консультанты магазина «Антея» всегда рады помочь, рассказать людям о товаре

Дальневосточные рыбаки напрямую выходят на потребителя

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.