Коренное население Тывы сможет попасть в реестр через МФЦ

Республика Тыва присоединилась к эксперименту по включению представителей коренных народов в федеральный реестр через офисы МФЦ. Ранее документы нужно было отправлять по почте или везти лично в Москву.

В Тыве к коренным малочисленным народам относятся тувинцы-тоджинцы, которые ведут традиционный образ жизни в Тоджинском и Тере-Хольском кожуунах. Чтобы ускорить и упростить процедуру включения граждан в реестр КМНС, подписано соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) и Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Тыва. Теперь тувинцы-тоджинцы смогут подать документы в офисах МФЦ, сообщили Fishnews в пресс-службе Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Для подачи заявления необходимо предоставить паспорт, анкету и документ, подтверждающий национальность, – свидетельство о рождении или решение суда. Сведения о детях в возрасте до 14 лет в заявлении указывают родители ребенка. Национальность детей будет отражена согласно национальности родителя, подающего свои документы.

Отмечено, что процедура реализуется по принципу «единого окна» и не занимает много времени. Заявление заполняет специалист МФЦ, заверять документ о национальности у нотариуса не нужно. Отправка пакета документов производится тоже службами МФЦ.

Информация о решении, принятом ФАДН, поступает в подразделение МФЦ, в которое обращался гражданин. Об этом заявителю будет направлено СМС-уведомление. Соответствующий документ обещают выдать в любой момент по запросу.

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