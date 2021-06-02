Циклон нанес удар аквакультуре Индии

Креветочные фермы на востоке Индии сильно пострадали от тропического циклона «Яас». Урон понесла в том числе аквакультура штата Западная Бенгалия, где ожидали самый крупный в истории урожай креветки.

Циклон «Яас» нанес серьезный ущерб выращиванию креветки в штатах Западная Бенгалия и Одиша на востоке Индии, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Times of India.

Урон, который понесли аквафермы Западной Бенгалии, оценивается примерно в 10 млрд рупий (около 138 млн долларов). При этом экспорт выращенных морепродуктов из региона достигает в денежном выражении 80 млрд рупий (около 1,1 млрд долларов) – это от 15% до 20% от стоимостного объема поставок этого продукта из Индии в целом.

По словам президента Ассоциации экспортеров морепродуктов Индии в Западной Бенгалии Раджарши Банерджи, креветочные фермы по всему штату сильно повреждены циклоном.

При этом от 80% до 90% прудов находились в процессе культивации, и большая часть урожая креветки уже была готова к сбору. В результате, по мнению главы объединения, безвозвратно потеряно от 25% до 30% готовой к сбору креветки. При этом, по его словам, в Западной Бенгалии в этом году ожидали самый крупный в истории урожай в 100 тыс. тонн креветки.

Более того, аквафермы, которые были затоплены во время циклона, не смогут вернуться к выращиванию до конца года.

Еще один представитель ассоциации, ссылаясь на предварительные отчеты с мест событий, заявил, что непогода нанесла значительный финансовый ущерб фермерам, так как во время прохождения циклона были затоплены около 3 тыс. га креветочных акваферм, расположенных на побережье двух штатов.

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