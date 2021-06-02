Просто и со вкусом: во Владивостоке показали, как готовить закуски из иваси

Группа компаний «Антей» продолжает работу по продвижению на российском рынке сардины-иваси. Мастер-класс по приготовлению оригинальных закусок из этой рыбы провели на гастрономическом фестивале для жителей и гостей Владивостока.

Иваси вкусна не только как рыба с гарниром, но и как компонент необычных блюд. Убедиться в этом могли участники мастер-класса, проведенного в столице Приморья шеф-поваром Ириной Руденко и группой компаний «Антей». Оригинальные закуски из дальневосточной сардины готовили в рамках фестиваля «МидияСаммит», сообщает корреспондент Fishnews.

Ирина Руденко представила участникам гастрономического праздника сразу три рецепта: паштет по-дальневосточному из сардины-иваси, приморский острый салат с овощами и иваси, дальневосточный салат с сардиной. Последний очень похож на традиционный новогодний оливье, но с приморской особенностью. Нельзя жить в таком регионе и не развивать здесь культуру потребления рыбы, уверена девушка.

Ловко управляясь с поварским инструментом, Ирина рассказала о полезных свойствах иваси и ее «неверном» нраве: раз в несколько десятилетий рыба пропадает, а потом дает большие вспышки численности. В 2016 г. российский флот смог возобновить ее массовый промысел. «Антей» несколько лет назад запустил на внутреннем рынке программу по популяризации дальневосточной сардины - под слоганом «Возвращаем легенду».

Шеф-повар сразу подчеркнула: рецепты доступные, с ними при желании справится каждый. Да и продукты достаточно простые. Например, для паштета понадобятся картофель, лук, соль, черный перец горошком и, конечно, сама сардина. Поделилась Ирина Руденко и полезными советами: лук, к примеру, нужно поджарить до золотистого цвета, чтобы он придавал паштету легкую сладость.

При производстве «Антей» бережно обращается с продуктом, работать с такой рыбой очень удобно, отметила шеф-повар.

В конце все участники мастер-класса попробовали приготовленные блюда, а также смогли оценить вкус филе иваси от производителя. Естественно, люди поделились впечатлениями.

Производство «Антея» развивается, и очень важно получать отклик от потребителей, подчеркнули в холдинге. Все рецепты пообещали опубликовать на сайте «Антея» и странице компании в инстаграме.

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