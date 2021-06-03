Рыбакам готовят добавку по крабу опилио

Отраслевая наука предлагает увеличить общий допустимый улов краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне. При аккуратном подходе к запасу разрешенный для добычи объем может составить 3226 тонн, считают ученые.

Сахалинский филиал ВНИРО сообщил о проведении общественного обсуждения материалов, обосновывающих изменение ОДУ на 2021 г. Информация опубликована на сайте СахНИРО.

Как сообщает корреспондент Fishnews, специалисты считают возможным увеличить разрешенные для освоения объемы краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне. Сейчас общий допустимый улов этого объекта составляет 2272 тонны.

Ученые опирались в том числе на промысловую статистику – данные по уловам на промысловое усилие.

«На 2021 год в соответствии с результатами математического моделирования динамики запаса прогнозируется дальнейшее увеличение промыслового запаса краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне до 26,53 тыс. тонн», – говорится в обосновании.

Данные, полученные в 2020 г., подтверждают тенденцию увеличения промысловой биомассы стригуна опилио, отмеченную по результатам учетных траловых съемок, заявили ученые.

Чтобы не ударить по ресурсу, предлагается ограничить рост ОДУ в соответствии с предельными уровнями межгодовых изменений общего допустимого улова, которые были разработаны для приоритетных видов крабов и крабоидов. При таком подходе допустимый улов стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне на 2021 может составить 3226 тонн.

Общественные обсуждения материалов, обосновывающих изменения ОДУ, проводятся в форме письменного опроса.

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