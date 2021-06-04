Россия и Сирия готовят основу для «рыбного» сотрудничества

Представители Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики подписали меморандум по сотрудничеству в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Отмечено, что наша страна может помочь САР в исследовании запасов, создании технологий переработки, рыбоводстве.

Церемония прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Меморандум по взаимопониманию заключили Федеральное агентство по рыболовству и Генеральная комиссия Сирии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Подписи под документом поставили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и чрезвычайный и полномочный посол САР в России Риад Хаддад.

Глава ведомства выразил надежду, что подписание меморандума послужит отправной точкой для создания необходимых юридических рамок по наращиванию дальнейшего взаимодействия в различных отраслях рыбного хозяйства.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, Россия может оказать содействие как консультант в создании новых технологий для переработки и контроля качества рыбной продукции. Взаимный интерес также представляют совместные исследования водных биоресурсов и оценка их запасов в сирийской исключительной экономической зоне.

Также предполагается проведение комплексной экспертной оценки прибрежных морских акваторий и внутренних водоемов для определения целесообразности их рыбохозяйственного использования. Речь идет об организации акваферм различного типа.

Согласно меморандуму, стороны намерены развивать сотрудничество в следующих основных областях:

- сохранение, управление и рациональное использование водных биоресурсов;

- проведение мероприятий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла;

- обмен информацией и данными по вопросам рыболовства и аквакультуры;

- продвижение и укрепление контактов между научными организациями в области рыболовства и аквакультуры;

- проведение двусторонних семинаров, консультаций, направление специалистов для обмена опытом.

Илья Шестаков подчеркнул, что для развития всех этих направлений взаимодействия необходима соответствующая правовая основа. Российская сторона предложила разработать проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры и подписать его в 2022 г. на площадке V Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

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