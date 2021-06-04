Японская шхуна «выловила» протест МИДа России

Министерство иностранных дел РФ заявило посольству Японии решительный протест в связи с инцидентом с рыболовной шхуной «Эйхо-мару 172». Москва утверждает, что судно занималось браконьерством в российских водах, Токио отрицает эти обвинения.

«Судно было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне Российской Федерации у острова Сахалин, не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа», – рассказали в пресс-службе МИД РФ.

Ведомство подчеркнуло, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, японское судно занималось в наших водах незаконным промыслом, а для его остановки пришлось произвести предупредительную стрельбу.

«На борту обнаружен краб различного видового состава в живом виде, варено-мороженая крабовая продукция, а также промысловое оборудование», – отметили пограничники.

Шхуна «Эйхо-мару 172» отконвоирована в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства.

После задержания японский МИД выразил протест Москве. Токио заявил, что судно находилось в исключительной экономической зоне Японии. Дипломаты потребовали немедленно освободить шхуну и экипаж.

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