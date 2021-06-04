Камчатский залив приступит к рыбалке
На Камчатке приняли решение о сроках открытия промысла в Усть-Камчатском районе. Для пропуска на нерест ранней формы нерки предусмотрены особые меры.
Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Камчатском крае решила открыть промысел в Усть-Камчатском районе с 5 июня, сообщает корреспондент Fishnews.
При этом навешивать сетную часть крыла ставного невода можно с 16:00 4 июня, обратили внимание в краевом минрыбхозе.
Для пропуска рыбы на нерестилища определены проходные дни – они предусмотрены для промышленного, традиционного рыболовства и любительской рыбалки сетными орудиями.
Напомним, что для обеспечения пропуска ранней формы нерки в бассейне реки Камчатка предусмотрены особые меры: открытие лова увязано с пропуском определенного числа производителей – мониторинг выполняют специалисты КамчатНИРО.
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