Для КМНС Камчатки упростили путь в реестр

В Камчатском крае упрощают процедуру внесения представителей коренных народов региона в единый перечень КМНС. Подать заявление можно будет через офисы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Соответствующее соглашение заключили Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае». Документ определяет порядок взаимодействия при предоставлении государственной услуги по учету лиц, относящихся к КМНС. Прописан перечень офисов и отделений МФЦ, в которых будет предоставляться эта услуга, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

«В настоящее время чтобы попасть в список ФАДН России, необходимо направить заявление и прилагаемые к нему документы почтовым отправлением с описью вложения. Получение услуги через региональный многофункциональный центр значительно упростит процесс постановки на учет. С 15 июня этого года заявление на включение в единый список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Камчатки, можно будет подать через региональные офисы МФЦ», – рассказала глава краевого минэкономразвития Юлия Морозова.

Реестр будет использоваться органами власти для реализации прав малочисленных народов. У представителя КМНС будет возможность один раз подтвердить свою национальную принадлежность, а не предоставлять каждый раз ряд документов профильным ведомствам при реализации прав на традиционное рыболовство, охоту и другие меры господдержки, отметили в краевом правительстве.

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