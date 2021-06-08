Наука предложила сократить вылов креветки на Западном Сахалине

Ученый совет СахНИРО рекомендовал уменьшить на 2021 г. общий допустимый улов гребенчатой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 124 тонны. Рыбаки согласны с мнением науки.

Разрешенный вылов креветки в Западно-Сахалинской подзоне предлагается снизить с 714 тонн до 590 тонн, рассказал вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Павел Колотушкин.

По словам собеседника Fishnews, представители отраслевой науки обосновали необходимость уменьшения промысловых лимитов ростом естественной убыли самок, гибнущих во время линьки из-за изменений температурного режима.

«Поскольку креветка Западно-Сахалинской подзоны составляет единый запас с креветкой подзоны Приморье, ученым задали вопрос, будет ли снижение ОДУ и там. Они ответили, что запрос из ВНИРО у них был только по Западно-Сахалинской подзоне, поэтому ситуацию в подзоне Приморье они не рассматривали», - обратил внимание Павел Колотушкин.

Он подчеркнул, что выловом гребенчатой креветки в Западно-Сахалинской подзоне занимаются всего три пользователя. При этом предприятия не без труда осваивают планку в 70%, необходимую для сохранения квот. Поэтому рыбаки не возражали против снижения ОДУ.

Помимо гребенчатой, в регионе ведется промысел северной и углохвостой креветки. Без применения судов у берега также добывается травяная креветка, отметил Павел Колотушкин.

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