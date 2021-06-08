Рыбные запасы Северных Курил подсчитывают ученые

Научно-исследовательское судно «Дмитрий Песков» работает у западного побережья Камчатки, ранее оно провело съемки на Северных Курилах. Полученные материалы используют для рекомендаций по рациональному ведению промысла, расчетов ОДУ.

НИС отправилось в очередной рейс 14 апреля из порта Владивосток. В состав научной группы вошли представители Тихоокеанского, Сахалинского и Камчатского филиалов ВНИРО. Судно взяло курс на северные Курильские острова.

На первом этапе работ ученые выполнили ихтиопланктонную съемку, охватившую акваторию от Четвертого Курильского пролива до мыса Поворотный (Восточная Камчатка). Пробы передали в КамчатНИРО, их первичная обработка уже завершается.

В рамках второго этапа рейса проведена донная траловая съемка на Северных Курилах. Как сообщили Fishnews в пресс-службе СахНИРО, в уловы попало около 90 видов рыб. Среди промысловых наиболее массовыми были минтай, треска, северная двухлинейная камбала и белобрюхий получешуйник.

Специалисты подтвердили статус нерестового участка фиолетового ската на свале глубин к северо-востоку от Парамушира. Этот участок обнаружили при работе «Профессора Леванидова» в 2018 г.

Также в ходе рейса велись регулярные наблюдения за морскими млекопитающими.

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Fishnews

Фотографии предоставлены Сахалинским филиалом ВНИРО