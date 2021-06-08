В Приморье приготовили новые «грядки» для гребешка и трепанга

Росрыболовство выставило на электронные торги два участка для аквакультуры у берегов Приморского края. Площади этих РВУ – 524 га и 1,05 тыс. га, стартовые цены – 5 млн и 10,15 млн рублей соответственно.

Первый участок расположен в бухте Новгородской, второй – в бухте Экспедиции, сообщает корреспондент Fishnews. Торги проведут на площадке «РТС-тендер».

По обоим лотам можно подавать заявки до 7 июля включительно. Аукционы запланированы на 15 июля.

Победители торгов смогут заниматься на этих участках пастбищной или индустриальной аквакультурой в течение 25 лет на условиях обособленного водопользования.

Отметим, ранее на тех же акваториях уже были созданы и выставлены на аукционы участки, но торги отменили. Нынешние РВУ отличаются от предыдущих размерами и формой.

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