Алексей Соков: Климатические изменения отразятся на рыболовстве

Климатические изменения цикличны, глобальное потепление сменится похолоданием, это влияет в том числе на водные биоресурсы. А проблема загрязнения океана микропластиком стала «модной темой» в обществе. Об этом рассказал директор Института океанологии РАН Алексей Соков.

Всемирный день океанов отмечается 8 июня. В преддверии экологического праздника директор Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор географических наук Алексей Соков выступил на онлайн-конференции. Отвечая на вопрос корреспондента Fishnews о возможности глобального похолодания, эксперт сказал: «Безусловно, вслед за глобальным потеплением следует ожидать глобального похолодания, потому что циклы меняются. Мы на Земле уже это многократно проходили, были оледенения, были потепления. Климатические тренды меняются».

Алексей Соков отметил, что климатические изменения будут влиять и на рыболовство. «Конечно же, в связи с изменением положения течений, в связи с потеплением воды происходит изменение биологической жизни. Уже появился такой термин - «атлантификация Арктики». В связи с тем, что Арктика теплеет, в связи с тем, что больше теплой воды с Гольфстримом проникает в Арктику, туда же проникают животные, которые более свойственны атлантическим водам. И такой эффект уже зафиксирован, он есть и безусловно сказывается в том числе на промысле. И его надо изучать», - подчеркнул директор института.

Он рассказал, что видел восстановленную древнюю японскую летопись. «Исчезали целые города и поселения в связи с тем, что в столетнем ряду из-за климатических изменений происходили колебания продуктивности и видов рыб. Это сильно воздействовало на прибрежное население Японии, которое этими морепродуктами питалось. Вот такие долгие восстановленные ряды показывают, что, безусловно, и климатические изменения очень сильно влияют на биологические ресурсы, и вылов этих ресурсов влияет на целые города и поселения. Поэтому, по-видимому, и в будущем нас ожидают такие циклы», - обратил внимание Алексей Соков.

На вопрос о влиянии глобального потепления на уровень Мирового океана он ответил, что ученые наблюдают некоторое повышение.

«Нагревание приводит к расширению воды, поэтому уровень океана повышается. Именно из-за того, что верхний слой расширяется в связи с глобальным потеплением. Причем есть такая английская поговорка, что глобальное потепление – это потепление прежде всего Мирового океана. Повышается он пока не катастрофически, это 1 миллиметр в год, не более», - отметил эксперт.

Говоря о загрязнении моря микропластиком, Алексей Соков охарактеризовал эту проблему как модную.

«Я бы сказал именно «модная». Мы этой проблемой тоже занимаемся - у нас существует несколько лабораторий в Калининграде и Москве. Но я бы не выделял, честно говоря, пластиковое загрязнение особо. Безусловно, эта тема важна, но существуют проблемы, о которых не следует забывать, - подчеркнул глава института. - Например, химические снаряды в Балтийском море, ядерные отходы в морях российской Арктике. Все виды загрязнения необходимо изучать. Есть модные направления и немодные. С точки зрения экологии все они важны, их надо комплексно изучать».

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