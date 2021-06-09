Госдума одобрила налоговые льготы для рыбоводов

Депутаты приняли в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс. Для племенного материала рыбоводства НДС обнулят, для пресноводной форели – снизят.

Проект закона рассмотрели на пленарном заседании 9 июня, сообщает корреспондент Fishnews. Документ предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации или передаче для собственных нужд племенных рыб, а также полученных от них икры и молоди, использующихся для селекционных целей.

Еще одно изменение касается налогообложения при реализации пресноводной форели. Сейчас для живой рыбы, в том числе морской форели, применяется льготная ставка НДС 10%. Исключение составляют ценные виды рыб, указанные в отдельном перечне. Из этого списка уберут пресноводную форель.

Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом

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