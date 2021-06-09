Рыбаки Испании бастуют против политики ЕС

Испанские рыбаки вышли бастовать против новых правил Евросоюза – с 2025 г. траловый промысел в Средиземном море ограничат 120 днями в году. Протестующие утверждают, что под угрозой работа 600 судов и 17 тыс. человек.

Забастовка началась 4 июня, пишет новостной портал Ethernet Academy. По его информации, протестующие выступают за отмену Многолетнего плана по управлению промыслами в западной части Средиземного моря (Multi-Annual Fisheries Plan in the Western Mediterranean).

План был принят Евросоюзом в 2019 г. и вступил в силу в январе 2020 г. Он подразумевает регулирование донного промысла для достижения максимально устойчивого вылова к 2025 г. Однако испанские рыбаки считают, что вводимые меры постепенно уничтожат средиземноморский траловый флот.

Кроме того, скоро в ЕС введут новые меры по контролю за промыслом, сообщает корреспондент Fishnews. В том числе предусмотрена установка камер видеонаблюдения на судах. Испанские рыбаки считают, что таким образом к ним будут относиться как к предполагаемым преступникам.

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