Рыбакам ЕС обновили систему контроля

Европейский парламент принял поправки в действующую систему контроля за рыболовством. Изменения фактически вводят новую редакцию правил, отмечают СМИ.

Текст поправок опубликован на сайте Европарламента, сообщает корреспондент Fishnews. Предполагается, что новая система станет серьезным стимулом для активизации усилий по достижению и поддержанию устойчивого промысла. В том числе в Африке: ЕС заключил соглашения о партнерстве в области устойчивого рыболовства на общую сумму 111 млн евро с 13 африканскими странами.

Центральным элементом измененной системы контроля станет технология обеспечения соблюдения правил рыболовства, пишет портал Seafood Source. Эта технология должна повысить безопасность и прозрачность промысла, а также позволить конечному потребителю точно знать когда, где и как были пойманы рыба и морепродукты.

При проверке «определенного процента» флота длиной более 12 м на исполнение обязательств по выгрузке уловов нужно будет использовать бортовые камеры. Также установка такого оборудования станет сопутствующей мерой наказания для судов, которые допустят два или более серьезных нарушения.

Предусмотрены и стимулы для добровольной установки камер на борту. Преференциями станут дополнительные квоты или удаление сведений о нарушениях, отмечает Seafood Source.

Кроме того, планируется составить единый Реестр ЕС, в котором будут регистрироваться все нарушения судов Евросоюза.

Новые правила также направлены на борьбу с сетями-«призраками». Флот обяжут уведомлять национальные власти в случае потери рыболовных снастей. Также на борту нужно будет иметь оборудование для поднятия оборвавшихся орудий лова.

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