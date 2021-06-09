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Концепцию научного центра мирового уровня представили во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Фото пресс-службы ВНИРО

Наука и бизнес объединяются вокруг НЦМУ

В Росрыболовстве прошло организационное заседание морского Научного центра мирового уровня (НЦМУ), в состав которого войдут ВНИРО, научные институты РАН и КГТУ. Технологическим партнером НЦМУ выступит ГК «Антей».

На встрече 3 июня директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин представил концепцию научного центра мирового уровня (НЦМУ), нацеленного на изучение и освоение перспективных биоресурсов Мирового океана в интересах российской экономики. Планируется, что центр будет действовать в виде консорциума – объединения без образования юридического лица.

«Главная идея – объединить научные организации, которые занимаются биоресурсами Мирового океана, проблемами Мирового океана с крупными компаниями, и получить от этого максимальный синергетический скачок, максимальный результат», – заявил Кирилл Колончин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в состав объединения помимо ВНИРО войдут Институт океанологии РАН, Национальный научный центр морской биологии (ННЦМБ) ДВО РАН, Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ) ДВО РАН, Калининградский государственный технический университет. Технологическим партнером НЦМУ станет группа компаний «Антей».

«Мы очень рады, что технологическим партнером выступила компания, которая занимается добычей водных биоресурсов, знает эти вопросы и работает в нашей отрасли не первый год, – отметил Кирилл Колончин. – С другой стороны, мы знаем ее и по работе в нашем технопарке, который мы открыли три года назад, она занимается очень интересными задачами».

По словам участников консорциума, перед научным центром стоят задачи разработки новых перспективных технологий для добычи и переработки антарктического криля, рыб и беспозвоночных, водорослей и морских трав, для индустриальной аква- и марикультуры, для производства продуктов и лекарств. Перспективным направлением является расшифровка геномов глубоководных организмов с уникальным метаболизмом с целью использования для морской фармакологии, аквакультуры и сельского хозяйства.

Вице-президент РАН, научный руководитель ННЦМБ ДВО РАН Андрей Адрианов напомнил, что сотрудничество академической и рыбохозяйственной наукой последние три года вышло на новый уровень, а участники консорциума задействованы в программе совместных научных исследований в рамках соглашения между РАН и Росрыболовством. «Думаю, что наш консорциум имеет очень хорошую перспективу решить все амбициозные задачи, которые мы друг перед другом поставили», – выразил мнение академик.

Президент ГК «Антей» Иван Михнов отметил, что компания поддерживает создание консорциума и совместную работу науки как от промрыболовства, так и фундаментальных направлений.

«Группа компаний «Антей» уже определенное время работает в направлении переработки отходов от производства продукции из краба. Полагаю, что в августе-сентябре мы уже увидим первые опытные образцы довольно хорошей коллагеназы, также работаем над проблемой создания хорошего, чистого хитозана», – рассказал Иван Михнов.

По его словам, компания продолжает консультации с ТИБОХ и другими научными институтами по технологиям переработки не только крабовых отходов, но и других продуктов морского промысла, например морских ежей и глубоководных акул.

«Мы активно работаем и с лабораторией по промрыболовству в ТИНРО. Буквально в прошлом году разработали интересное орудие лова, которое позволяет добывать снюрреводом живую камбалу», – привел пример успешного сотрудничества руководитель группы компаний. ГК «Антей» также планирует участвовать в океанических поисках глубоководных рыб и крабов.

По итогам встречи ее участники подписали протокол о намерениях. «Соглашение о создании НЦМУ будет готовиться, и мы надеемся его подписать на Международном рыбопромышленном форуме ровно через месяц», – уточнил Кирилл Колончин. Он добавил, что консорциум намерен участвовать в конкурсном отборе Минобрнауки на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета для создания научных центров мирового уровня.

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НазадМетки: аквакультуракрабросрыболовство
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