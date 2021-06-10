Россельхознадзор разбирается с требованиями Китая

Россельхознадзор прокомментировал вопросы, возникшие у российских поставщиков рыбы и морепродуктов в Китай. Заполнять графу по промысловому судну нужно только при его наличии, заявили в ведомстве.

Как сообщили ранее в отраслевых объединениях, китайская сторона отказалась принимать продукцию с береговых заводов, следующую через пограпереход «Краскино – Хуньчунь». Вопросы возникли по заполнению графы «Название и номер промыслового судна» в «сертификате здоровья».

В пресс-службе Россельхознадзора, отвечая на запрос Fishnews, напомнили, что поставки рыбопродукции в КНР осуществляются в сопровождении сертификата, согласованного между Россельхознадзором и китайской стороной (его образец размещен на сайте ведомства – https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/vetCert1.pdf).

В документе действительно имеется графа для указания названия и номера промыслового судна, в которой необходимо прописывать данные только при наличии такого судна.

В адрес Россельхознадзора поступают обращения от участников внешнеэкономической деятельности о ситуации, когда китайская сторона просит указывать эту информацию при фактическом отсутствии промысловых судов. «В настоящее время проводится работа по данному вопросу и при необходимости будет направлен соответствующий запрос разъяснений китайской стороне», – обратили внимание в ведомстве.

От компетентного органа КНР информации по этому в адрес Россельхознадзора к моменту подготовки ответа на запрос не поступало.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews