Требования Китая вызвали новые вопросы у российских поставщиков

Российские экспортеры сообщили об отказе китайской стороны принимать продукцию с береговых заводов. Непонятно, как с учетом новых требований зарубежных коллег заполнять «сертификат здоровья».

С начала недели Китай не пропустил через автомобильный погранпереход «Краскино – Хуньчунь» около 40 машин с рыбной продукцией, произведенной на береговых заводах, рассказали Fishnews в Дальневосточном союзе предприятий марикультуры (ДВ СПМ).

Проблема – в заполнении «сертификата здоровья». Внезапно китайская сторона стала требовать указывать информацию в графе «Название и номер промыслового судна», даже если продукция идет с берегового завода или речь идет о предприятии аквакультуры. Таким образом, непонятно, как заполнять эту графу.

«У нас до сих пор не разработан и не утвержден с Китаем единый порядок заполнения «сертификата здоровья», – отмечает председатель ДВ СПМ Роман Витязев. – Поэтому возникают такие разночтения, такие вопросы».

О возникающих вопросах заявили и в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Для бесперебойного продолжения поставок важно получить официальные разъяснения властей, подчеркнули в АРСО.

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