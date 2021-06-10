КМНС Чукотки станет легче попасть в федеральный список

Жители Чукотского автономного округа смогут подавать документы на внесение в единый реестр коренных народов России через офисы МФЦ. Запустить новую услугу планируют в ближайшее время.

Соответствующее соглашение заключили Федеральное агентство по делам национальностей и Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЧАО, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«В ближайшее время пройдут технические работы по подзагрузке системы, чтобы в дальнейшем между ФАДН и МФЦ Чукотки был информационный обмен в электронном виде. После тестирования системы представители малочисленных народов Чукотки, которые изъявили желание попасть в реестр, могут оформить документы сразу в МФЦ или в его структурных подразделениях», – рассказала заместитель губернатора, начальник регионального департамента социальной политики Татьяна Горностаева.

Напомним, что в соответствии с законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» на федеральном уровне утвержден порядок по предоставлению госуслуги по учету лиц, относящихся к КМНС.

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